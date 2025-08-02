02.08.2025 18:06 Рита Парфенова

Сапери розміновують ЛЕП в Ізюмському районі (відео)

У деокупованих районах Харківщини триває гуманітарне розмінування. Сапери ДСНС очищують території біля ліній електропередач, щоб забезпечити повернення електроенергії та безпеку мешканців.

На звільнених територіях Харківської області продовжуються масштабні роботи з гуманітарного розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.\

Зокрема, у Ізюмському районі піротехнічні підрозділи ДСНС проводять обстеження й очищення місцевості вздовж ліній електропередач.

Ці заходи необхідні для безпечного відновлення енергопостачання в населені пункти, що постраждали від бойових дій, а також для повернення базових умов життя для місцевого населення.

За словами фахівців, найчастіше на території виявляють боєприпаси різних типів: ВОГи, артснаряди, протипіхотні та протитанкові міни, ручні гранати. Усі небезпечні знахідки вилучають і знищують із дотриманням правил безпеки.

ДСНС закликає мешканців не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про них за номером 101.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини задокументували наслідки обстрілів та відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.