Сапери розміновують ЛЕП в Ізюмському районі (відео)

У деокупованих районах Харківщини триває гуманітарне розмінування. Сапери ДСНС очищують території біля ліній електропередач, щоб забезпечити повернення електроенергії та безпеку мешканців.
На звільнених територіях Харківської області продовжуються масштабні роботи з гуманітарного розмінування. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.\
Зокрема, у Ізюмському районі піротехнічні підрозділи ДСНС проводять обстеження й очищення місцевості вздовж ліній електропередач.
Ці заходи необхідні для безпечного відновлення енергопостачання в населені пункти, що постраждали від бойових дій, а також для повернення базових умов життя для місцевого населення.
За словами фахівців, найчастіше на території виявляють боєприпаси різних типів: ВОГи, артснаряди, протипіхотні та протитанкові міни, ручні гранати. Усі небезпечні знахідки вилучають і знищують із дотриманням правил безпеки.
ДСНС закликає мешканців не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про них за номером 101.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини задокументували наслідки обстрілів та відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.
Комментариев: 0
День буде емоційно насиченим і непередбачуваним. Інтуїція й удача підкажуть вірний шлях, а щирість у спілкуванні принесе неочікувані можливості.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
2 серпня став неофіційним Днем пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів та поколінь в Україні.
влажность:
давление:
ветер: