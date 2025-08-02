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02.08.2025  10:46   Рита Парфенова

Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині (фото)

Правоохоронці задокументувала наслідки обстрілів та відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині

Упродовж 1 серпня російські війська завдали ударів по місту Харків, а також по населених пунктах Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Куп’янського районів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Проти мирного населення противник застосував керовані авіабомби, FPV-дрони та ударні БпЛА. Внаслідок обстрілів постраждали 13 цивільних осіб, ще одна жінка загинула.
 

Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині

Увечері в Київському районі Харкова російський безпілотник влучив поблизу житлової багатоповерхівки. Травми отримали 11 людей, серед них – діти: 5-місячний немовля, 9-річний і 10-річний хлопчики. Пошкоджено автомобілі та скління будинків.

У селі Токарівка Харківського району поранено двох цивільних чоловіків унаслідок удару з дрона.

Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині

У селі Лісна Стінка Ізюмського району загинула цивільна жінка внаслідок російського обстрілу.

У місті Куп’янськ зафіксовано пошкодження житлових будинків, без постраждалих.

Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині

У Чугуївському районі в селі Земляний Яр пошкоджено житловий будинок. Поблизу села Лиман кілька ударних дронів влучили у складські приміщення.

У місті Балаклія безпілотники зруйнували будівлі пошти, покинутий магазин, приватні та багатоквартирні будинки. Обійшлося без жертв.

Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині

У Богодухівському районі російські FPV-дрони вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Частково пошкоджено приватний будинок.

1 серпня правоохоронці провели 23 огляди місць влучань і внесли до ЄРДР відомості у 13 кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів РФ.

Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині

З початку повномасштабного вторгнення в Україні на території Харківської області задокументовано вже 25 808 воєнних злочинів, скоєних армією Росії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 10 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок атак загинула 75-річна жінка, 13 людей дістали поранення, серед них троє дітей.

Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині

Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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