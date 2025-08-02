Поліція зафіксувала 13 нових воєнних злочинів рф на Харківщині (фото)

Правоохоронці задокументувала наслідки обстрілів та відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.
Упродовж 1 серпня російські війська завдали ударів по місту Харків, а також по населених пунктах Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Куп’янського районів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Проти мирного населення противник застосував керовані авіабомби, FPV-дрони та ударні БпЛА. Внаслідок обстрілів постраждали 13 цивільних осіб, ще одна жінка загинула.
Увечері в Київському районі Харкова російський безпілотник влучив поблизу житлової багатоповерхівки. Травми отримали 11 людей, серед них – діти: 5-місячний немовля, 9-річний і 10-річний хлопчики. Пошкоджено автомобілі та скління будинків.
У селі Токарівка Харківського району поранено двох цивільних чоловіків унаслідок удару з дрона.
У селі Лісна Стінка Ізюмського району загинула цивільна жінка внаслідок російського обстрілу.
У місті Куп’янськ зафіксовано пошкодження житлових будинків, без постраждалих.
У Чугуївському районі в селі Земляний Яр пошкоджено житловий будинок. Поблизу села Лиман кілька ударних дронів влучили у складські приміщення.
У місті Балаклія безпілотники зруйнували будівлі пошти, покинутий магазин, приватні та багатоквартирні будинки. Обійшлося без жертв.
У Богодухівському районі російські FPV-дрони вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Частково пошкоджено приватний будинок.
1 серпня правоохоронці провели 23 огляди місць влучань і внесли до ЄРДР відомості у 13 кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів РФ.
З початку повномасштабного вторгнення в Україні на території Харківської області задокументовано вже 25 808 воєнних злочинів, скоєних армією Росії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 10 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок атак загинула 75-річна жінка, 13 людей дістали поранення, серед них троє дітей.
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