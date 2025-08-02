За добу росіяни атакували Харків і 10 населених пунктів області: 1 загиблий, 13 поранених

Протягом доби російські війська завдали ударів по Харкову та 10 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок атак загинула 75-річна жінка, 13 людей дістали поранення, серед них троє дітей.
Протягом минулої доби, 1 серпня, російські війська здійснили серію атак по місту Харків та ще десяти населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок обстрілів постраждали 13 людей, троє з яких – діти. Одна жінка загинула.
У Харкові в результаті удару дрону по Київському району поранено 11 осіб, серед них троє дітей віком 9, 10 років та 5 місяців. У селі Токарівка Дергачівської громади постраждали двоє чоловіків – 62 та 64 років. У селі Лісна Стінка Курилівської громади загинула 75-річна жінка.
Окупанти застосовували широкий арсенал озброєння:
Пошкоджено або зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури;
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 серпня на території Харківської області рятувальники загасили п’ять пожеж, спричинених обстрілами з боку російських військ.
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