02.08.2025 09:16 Рита Парфенова

За добу росіяни атакували Харків і 10 населених пунктів області: 1 загиблий, 13 поранених

Протягом доби російські війська завдали ударів по Харкову та 10 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок атак загинула 75-річна жінка, 13 людей дістали поранення, серед них троє дітей.



На фото м. Балаклія

ФОТО: ХОВА

Протягом минулої доби, 1 серпня, російські війська здійснили серію атак по місту Харків та ще десяти населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок обстрілів постраждали 13 людей, троє з яких – діти. Одна жінка загинула.

У Харкові в результаті удару дрону по Київському району поранено 11 осіб, серед них троє дітей віком 9, 10 років та 5 місяців. У селі Токарівка Дергачівської громади постраждали двоє чоловіків – 62 та 64 років. У селі Лісна Стінка Курилівської громади загинула 75-річна жінка.

Окупанти застосовували широкий арсенал озброєння:

6 некерованих авіаційних ракет;

5 авіабомб керованого типу (КАБ);

5 дронів-камікадзе типу «Шахед»;

8 БпЛА типу «Герань-2»;

1 дрон «Ланцет»;

1 дрон «Молнія»;

3 FPV-дрони;

2 БпЛА, тип яких уточнюється.

Пошкоджено або зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури;

у Харкові – багатоповерховий будинок та автомобіль;

у Куп’янському районі – багатоквартирний будинок у селі Підсереднє та приватний будинок у селі Андріївка;

в Ізюмському районі – приватні будинки, пошта, магазин та автомобіль у місті Балаклія та селищі Борова;

у Чугуївському районі – житловий будинок у селі Земляний Яр і складські приміщення в селі Лиман;

у Богодухівському районі – приватний будинок у селі Івашки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 серпня на території Харківської області рятувальники загасили п’ять пожеж, спричинених обстрілами з боку російських військ.