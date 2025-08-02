02.08.2025 09:44 Рита Парфенова

Унаслідок атаки дронів Ізюмський район залишився без світла

Вночі проти 2 липня російські дрони атакували центр Балаклії та об’єкти енергетичної інфраструктури Ізюмського району. Ізюм та кілька громад залишилися без електропостачання. Роботи з відновлення тривають.

Станом на 7:00 ранку 2 липня в Ізюмському районі Харківської області фіксуються наслідки нічних атак безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ізюмську МВА.

У місті Балаклія внаслідок вибухових хвиль та уламків, спричинених влучанням дронів по центральній частині міста, пошкоджено вікна у шести багатоквартирних будинках, п’яти адміністративних спорудах та одному закладі освіти. Постраждалих немає.

Також ворожі безпілотники влучили в одну з енергетичних підстанцій. Через це кілька населених пунктів Ізюмського району, включно з містом Ізюм, залишилися без електроенергії.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Частково подачу вже вдалося відновити – зокрема у місті Ізюм запрацювали системи водопостачання та водовідведення, які живляться від основного джерела електроенергії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 серпня на території Харківської області рятувальники загасили п’ять пожеж, спричинених обстрілами з боку російських військ.