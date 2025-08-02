02.08.2025 08:45 Рита Парфенова

Рятувальники ліквідували 5 пожеж через обстріли на Харківщині

З 1 по 2 серпня рятувальники ДСНС здійснили 43 виїзди у Харківській області, зокрема гасили пожежі після ворожих ударів у Балаклії, Підсередньому та Підлимані. Внаслідок атаки дрону у Харкові поранено 11 людей, серед них – троє дітей.

Протягом доби з 1 по 2 серпня на території Харківської області рятувальники загасили п’ять пожеж, спричинених обстрілами з боку російських військ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зокрема, в Ізюмському районі противник скинув авіабомбу на ліс поблизу села Підлиман, внаслідок чого зайнялася лісова підстилка на площі 1 га, а також очерет навколо – на 1,2 га.

У Куп’янському районі в селі Підсереднє після удару дронів-камікадзе виникла пожежа на території цивільного підприємства. Вогонь охопив двоповерхову будівлю їдальні на площі близько 50 кв. м. Люди не постраждали.

У місті Балаклія Ізюмського району внаслідок нічної атаки БпЛА зафіксовано три осередки пожеж: у приватному будинку (60 кв. м), раніше зруйнованому магазині (50 кв. м) та господарській споруді (10 кв. м). Окрім того, пошкоджено адмінбудівлі й багатоповерхові житлові будинки. Обійшлося без жертв.

У Харкові ворожий безпілотник влучив у дерево поруч із багатоповерхівкою. Внаслідок вибуху постраждали 11 осіб, з них троє – діти.

За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативні виїзди:

27 – на гасіння пожеж (5 з них через обстріли);

4 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – на перевірку територій після обстрілів;

1 – на чергування;

4 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

Також було ліквідовано 12 пожеж у природних екосистемах на площі 41,5 га. Піротехніки вилучили та знешкодили 69 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за 1 серпня російські війська здійснили 14 атак у Харківській області. Під ударами опинилися Красне Перше, Кам’янка, Голубівка, Підлиман та інші населені пункти.