02.08.2025 08:34 Рита Парфенова

У липні внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено 179 будинків

Минулого місяця російські обстріли завдали значних руйнувань житлу та об’єктам критичної інфраструктури. У місті вже виконали аварійні ремонти, але низка проблем залишиться до зими.



Фото: ХМР

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєиу телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Мер Харкова повідомив, що країна-агресор системно б’є саме по житловому фонду, тому його відновлення залишається пріоритетом для міста. «Коли немає житла – немає і можливості залишатися в місті», – зазначив Терехов.

У липні внаслідок ворожих атак пошкоджено 179 житлових будинків. У багатоквартирних і приватних оселях вибито 4671 вікно – наразі всі вони тимчасово закриті ОСБ-плитами. Ремонт пошкоджених дахів уже завершено на 100%.

Після кожного обстрілу міська влада відкриває мобільні ЦНАПи поблизу постраждалих будинків. Це дозволяє мешканцям оперативно подавати документи на компенсацію.

Крім житла, під вогнем опинилися підприємства та об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, серйозно постраждала котельня в Київському районі, яка забезпечувала теплом 53 тисячі споживачів. Відновити її повністю до початку опалювального сезону не вдасться, але міськрада вже готує альтернативні рішення для забезпечення тепла взимку.

Обстріли також зачепили трансформаторну підстанцію, заклади освіти, інженерні мережі, дороги, зупинки громадського транспорту та трамвайні колії. Частина пошкоджень проявляється не відразу, а з часом, наголосив Терехов.

«Масштаб руйнувань великий. Щодня мобілізуємо ресурси, аби підтримувати належний рівень життя. Дякую комунальникам, волонтерам і партнерам за допомогу», – додав міський голова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в липні Харків зазнав понад сотню ворожих атак: постраждали 164 людини, серед них 20 дітей.