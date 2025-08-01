У липні Харків зазнав понад сотню ворожих атак: постраждали 164 людини, серед них 20 дітей

Протягом липня російська армія 103 рази атакувала Харків, здебільшого – дронами «Шахед». Поранення дістали 164 людини, зокрема 20 дітей. Загинула одна особа. Руйнувань зазнали майже всі райони міста.
Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєиу телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
Минулого місяця Харків опинився під шквалом ворожих атак – загалом у липні зафіксовано 103 обстріли. Основну частину ударів становили дрони-камікадзе типу «Шахед». Російські війська продовжують застосовувати тактику масованих ударів із низьких висот, запускаючи безпілотники групами, щоб ускладнити роботу української ППО.
Частими були й комбіновані атаки: спочатку – авіаудари керованими бомбами, згодом – «Шахеди», і все це по одній цілі. Ворог і далі практикує повторні удари по тих же локаціях, із мінімальним часовим інтервалом, коли на місці вже працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Це свідома й цинічна тактика.
За місяць у Харкові постраждали 164 людини, серед яких 20 дітей. Одна людина загинула.
Обстрілів зазнали 8 із 9 районів міста. Загалом у липні в області тривалість повітряних тривог сягнула 16 діб, у самому Харкові – 10.
Детальну інформацію щодо масштабів руйнувань у місті обіцяють оприлюднити завтра.
Міська влада висловила вдячність Збройним силам України за захист неба над Харковом, а також рятувальникам, медикам, волонтерам та всім оперативним службам, які щодня працюють в умовах постійної загрози.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби російська армія завдала ударів по шести населених пунктах Харківської області.
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