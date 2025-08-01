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01.08.2025  11:34   Рита Парфенова

У Харкові оголосили День жалоби через жертви ракетних ударів у Києві

1 серпня у Харкові оголосили День жалоби на знак скорботи за загиблими під час ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Києві 31 липня.


Фото: ХМР

У місті Харкові 1 серпня оголошено День жалоби. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

На знак скорботи за загиблими під час ракетних ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури в Києві 31 липня на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспущений Державний прапор з траурною стрічкою.

Також цього дня заборонена розважальна музика на ринках, у торгових закладах, об’єктах громадського харчування та інших публічних місцях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 серпня в Харківській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Києву.

Тэги:  жалоба, харків
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