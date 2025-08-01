01.08.2025 11:52 Рита Парфенова

З початку року фахівці соцзахисту надали понад 26 тисяч консультацій на гарячій лінії

Жителі Харкова можуть отримати відповіді на соціальні питання за телефоном 0-800-57-34-34. З початку року оператори прийняли близько 26 тисяч звернень.

В управліннях соціального захисту населення та центрах надання адмінпослуг «Прозорий офіс» у Харкові працює гаряча лінія з питань надання адміністративних послуг соціального характеру. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

З початку року оператори вже надали майже 26 тисяч консультацій.

Гаряча лінія працює з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45. Телефон для звернень: 0-800-57-34-34 (дзвінки безкоштовні з номерів Vodafone, Lifecell, Київстар).

В управлінні повідомляють: якщо ви не додзвонилися, оператори обов’язково зателефонують у робочий час з номеру: (057) 725-43-34.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові продовжують реалізовувати ініціативи для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вони отримують медичну допомогу, діти – навчаються, а в місті запрацював окремий ЦНАП для переселенців.