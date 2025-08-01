З початку року фахівці соцзахисту надали понад 26 тисяч консультацій на гарячій лінії

Жителі Харкова можуть отримати відповіді на соціальні питання за телефоном 0-800-57-34-34. З початку року оператори прийняли близько 26 тисяч звернень.
В управліннях соціального захисту населення та центрах надання адмінпослуг «Прозорий офіс» у Харкові працює гаряча лінія з питань надання адміністративних послуг соціального характеру. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
З початку року оператори вже надали майже 26 тисяч консультацій.
Гаряча лінія працює з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45. Телефон для звернень: 0-800-57-34-34 (дзвінки безкоштовні з номерів Vodafone, Lifecell, Київстар).
В управлінні повідомляють: якщо ви не додзвонилися, оператори обов’язково зателефонують у робочий час з номеру: (057) 725-43-34.
Комментариев: 0
Усе сприяє спокійній, обдуманій роботі – імпровізації краще уникати. В особистому житті важливо відкрито говорити про почуття та створювати романтичну атмосферу.
З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.
Після переходу на новий календар 1 серпня відзначають перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.
влажность:
давление:
ветер: