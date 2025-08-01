01.08.2025 12:21 Рита Парфенова

На Печенізькому водосховищі викрили двох браконьєрів: завдано збитків на понад 120 тисяч гривень

На Харківщині двоє чоловіків ловили рибу сіткою з льоси на Печенізькому водосховищі. Інспектори рибоохоронного патруля затримали порушників та вилучили незаконні знаряддя лову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

27 липня на Печенізькому водосховищі поблизу села Хотімля Чугуївського району інспектори Харківського рибоохоронного патруля задокументували факт незаконного вилову водних біоресурсів.

Двоє чоловіків використовували заборонене знаряддя – сітку з льоси – для вилову риби. У результаті їм вдалося добути: 36 пліток, 11 окунів, 10 лящів, 5 плоскирок, одного линя та одного сома.

На порушників склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загальні збитки, завдані рибному господарству України, становлять 122 111 гривень.

Заборонені знаряддя лову та виловлену рибу вилучили. Інформацію про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог природоохоронного законодавства та повідомляти про порушення за телефоном гарячої лінії: (099) 549 23 59.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині браконьєри наловили риби на суму понад 160 тисяч гривень.