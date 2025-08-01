Окупанти 7 разів штурмували позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Протягом доби ворог здійснив майже 600 обстрілів, зокрема 144 — дронами-камікадзе. Сили оборони знищили 67 окупантів, техніку та укриття.
Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною. Протягом минулої доби, 31 липня, російські війська сім разів намагалися прорвати оборону українських сил.
Окупанти завдали трьох авіаційних ударів, застосувавши одну авіабомбу КАБ і 28 некерованих авіаракет (НАР). Загалом зафіксовано 590 обстрілів, з яких 144 удари були нанесені дронами-камікадзе.
У відповідь Сили оборони України завдали втрат ворогу:
ліквідовано 67 осіб, з них 26 — безповоротно;
знищено або пошкоджено 98 одиниць техніки та озброєння, у тому числі:
2 артилерійські системи,
19 автомобілів,
77 безпілотників.
Також було знищено:
104 укриття для особового складу,
7 стартових позицій для запуску БпЛА,
1 склад із боєприпасами.
Українські військові контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію РФ на Харківському напрямку.
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