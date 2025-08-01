01.08.2025 12:44 Рита Парфенова

Окупанти 7 разів штурмували позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Протягом доби ворог здійснив майже 600 обстрілів, зокрема 144 — дронами-камікадзе. Сили оборони знищили 67 окупантів, техніку та укриття.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною. Протягом минулої доби, 31 липня, російські війська сім разів намагалися прорвати оборону українських сил.

Окупанти завдали трьох авіаційних ударів, застосувавши одну авіабомбу КАБ і 28 некерованих авіаракет (НАР). Загалом зафіксовано 590 обстрілів, з яких 144 удари були нанесені дронами-камікадзе.

У відповідь Сили оборони України завдали втрат ворогу:

ліквідовано 67 осіб , з них 26 — безповоротно ;

знищено або пошкоджено 98 одиниць техніки та озброєння , у тому числі: 2 артилерійські системи, 19 автомобілів, 77 безпілотників.



Також було знищено:

104 укриття для особового складу,

7 стартових позицій для запуску БпЛА,

1 склад із боєприпасами.

Українські військові контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію РФ на Харківському напрямку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбито 10 штурмів армії рф: бої точилися біля Вовчанська та Куп’янська.