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01.08.2025  12:44   Рита Парфенова

Окупанти 7 разів штурмували позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Протягом доби ворог здійснив майже 600 обстрілів, зокрема 144 — дронами-камікадзе. Сили оборони знищили 67 окупантів, техніку та укриття.

Ворог атакував 7 разів і зазнав втрат на Харківському напрямку

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною. Протягом минулої доби, 31 липня, російські війська сім разів намагалися прорвати оборону українських сил.

Окупанти завдали трьох авіаційних ударів, застосувавши одну авіабомбу КАБ і 28 некерованих авіаракет (НАР). Загалом зафіксовано 590 обстрілів, з яких 144 удари були нанесені дронами-камікадзе.

У відповідь Сили оборони України завдали втрат ворогу:

  • ліквідовано 67 осіб, з них 26 — безповоротно;

  • знищено або пошкоджено 98 одиниць техніки та озброєння, у тому числі:

    • 2 артилерійські системи,

    • 19 автомобілів,

    • 77 безпілотників.

Також було знищено:

  • 104 укриття для особового складу,

  • 7 стартових позицій для запуску БпЛА,

  • 1 склад із боєприпасами.

Українські військові контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію РФ на Харківському напрямку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбито 10 штурмів армії рф: бої точилися біля Вовчанська та Куп’янська.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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