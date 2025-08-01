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01.08.2025  08:37   Рита Парфенова

На Харківщині відбито 10 штурмів армії рф: бої точилися біля Вовчанська та Куп’янська

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські військові відбили серію атак російських окупантів.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби українські Сили оборони зупинили сім спроб штурму з боку армії РФ. Атаки відбувалися в районі Вовчанська, а також у напрямках Дворічанського та Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався атакувати позиції українських військ. Бої тривали в районах населених пунктів Куп’янськ і Петропавлівка. Усі ворожі спроби просування були відбиті.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів протягом доби сталося 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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