На Харківщині відбито 10 штурмів армії рф: бої точилися біля Вовчанська та Куп’янська

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські військові відбили серію атак російських окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби українські Сили оборони зупинили сім спроб штурму з боку армії РФ. Атаки відбувалися в районі Вовчанська, а також у напрямках Дворічанського та Колодязного.
На Куп’янському напрямку противник тричі намагався атакувати позиції українських військ. Бої тривали в районах населених пунктів Куп’янськ і Петропавлівка. Усі ворожі спроби просування були відбиті.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів протягом доби сталося 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.
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