01.08.2025 08:37 Рита Парфенова

На Харківщині відбито 10 штурмів армії рф: бої точилися біля Вовчанська та Куп’янська

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські військові відбили серію атак російських окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом доби українські Сили оборони зупинили сім спроб штурму з боку армії РФ. Атаки відбувалися в районі Вовчанська, а також у напрямках Дворічанського та Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався атакувати позиції українських військ. Бої тривали в районах населених пунктів Куп’янськ і Петропавлівка. Усі ворожі спроби просування були відбиті.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів протягом доби сталося 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.