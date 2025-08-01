01.08.2025 08:09 Рита Парфенова

Через обстріли на Харківщині сталося чотири пожежі

З 31 липня по 1 серпня рятувальники Харківщини здійснили 60 виїздів, зокрема гасили масштабну пожежу у складському приміщенні у Васищевому. Постраждали працівники ДСНС.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, внаслідок обстрілів сталося 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах:

в Ізюмі дрон-камікадзе спричинив загоряння сухої трави на площі 700 кв. м.

у Балаклії на території занедбаного сільгосппідприємства загорілися рештки дерев’яної конструкції складу (600 кв. м).

у селі Руська Лозова вогнем охоплено недобудований житловий будинок площею 180 кв. м.

найсерйозніша пожежа сталася 31 липня о 19:05 у селищі Васищеве: горіла складська будівля. Загинула одна людина, постраждали семеро, серед них – двоє рятувальників. До ліквідації пожежі залучалося понад 150 осіб, 38 одиниць техніки, зокрема пожежний потяг, піротехніки та місцева пожежна команда.

Крім того, рятувальники ліквідували 18 пожеж у природних екосистемах на площі 36 гектарів. Станом на ранок 1 серпня триває гасіння ще чотирьох лісових пожеж.

Загалом протягом доби з 31 липня по 1 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів. Із них:

41 – на ліквідацію пожеж (4 спричинені обстрілами);

5 – на аварійно-рятувальні роботи;

8 – на допомогу населенню;

6 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вогнеборці більше доби гасили маштабну пожежу під Харковом, спричинену окупантами.