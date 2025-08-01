    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через обстріли на Харківщині сталося чотири пожежі
01.08.2025  08:09   Рита Парфенова

Через обстріли на Харківщині сталося чотири пожежі

З 31 липня по 1 серпня рятувальники Харківщини здійснили 60 виїздів, зокрема гасили масштабну пожежу у складському приміщенні у Васищевому. Постраждали працівники ДСНС.

рятувальник дснс

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, внаслідок обстрілів сталося 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах:

  • в Ізюмі дрон-камікадзе спричинив загоряння сухої трави на площі 700 кв. м.
  • у Балаклії на території занедбаного сільгосппідприємства загорілися рештки дерев’яної конструкції складу (600 кв. м).
  • у селі Руська Лозова вогнем охоплено недобудований житловий будинок площею 180 кв. м.
  • найсерйозніша пожежа сталася 31 липня о 19:05 у селищі Васищеве: горіла складська будівля. Загинула одна людина, постраждали семеро, серед них – двоє рятувальників. До ліквідації пожежі залучалося понад 150 осіб, 38 одиниць техніки, зокрема пожежний потяг, піротехніки та місцева пожежна команда.

Крім того, рятувальники ліквідували 18 пожеж у природних екосистемах на площі 36 гектарів. Станом на ранок 1 серпня триває гасіння ще чотирьох лісових пожеж.

Загалом протягом доби з 31 липня по 1 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів. Із них:

  • 41 – на ліквідацію пожеж (4 спричинені обстрілами);
  • 5 – на аварійно-рятувальні роботи;
  • 8 – на допомогу населенню;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вогнеборці більше доби гасили маштабну пожежу під Харковом, спричинену окупантами.

Тэги:  пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.08 Надзвичайні події Дрони рф атакували Харківщину: горіли дитсадок у Шевченковому та склад у Балаклії 31.07 Надзвичайні події Вогнеборці більше доби гасили маштабну пожежу під Харковом, спричинену окупантами 31.07 Надзвичайні події ДСНС продовжує гасити масштабну пожежу після ракетного удару по складу під Харковом (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 