Через обстріли на Харківщині сталося чотири пожежі

З 31 липня по 1 серпня рятувальники Харківщини здійснили 60 виїздів, зокрема гасили масштабну пожежу у складському приміщенні у Васищевому. Постраждали працівники ДСНС.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, внаслідок обстрілів сталося 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах:
Крім того, рятувальники ліквідували 18 пожеж у природних екосистемах на площі 36 гектарів. Станом на ранок 1 серпня триває гасіння ще чотирьох лісових пожеж.
Загалом протягом доби з 31 липня по 1 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів. Із них:
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вогнеборці більше доби гасили маштабну пожежу під Харковом, спричинену окупантами.
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