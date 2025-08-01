01.08.2025 07:30 Рита Парфенова

1 серпня – Медовий Спас: традиції, прикмети та що не можна робити

Після переходу на новий календар 1 серпня відзначають перший Спас, він називається Медовий чи Маковей.

У храмах цього дня відбуваються служби, під час яких освячують свіжий мед та плоди нового врожаю – виноград та яблука.



Раніше вважалося, що саме в цей період можна починати збирати мед. Але їсти його можна було лише після освячення у церкві.



А друга назва Маковей пов'язана з тим, що в цей час літа люди збирали врожай маку на полях.



На це свято заведено пекти пироги з маком, збирати польові квіти та робити з них букети, щоб освятити у церкві. Тоді ці букети стають оберегами та захищають мешканців від усього поганого.

Окрім того, цього дня дбайливо ставилися до води: чистили колодязі, прибирали сміття з берегів річок і вмивалися холодною водою, щоб позбавитися хвороб.

Що не можна робити 14 серпня

Цього дня заборонено працювати, прибирати чи займатися іншими хатніми справами. День радять присвятити відпочинку.

Не можна лаятись і думати про погане.

Також рекомендують цього дня відмовитися від алкоголю, м’яса та молочних продуктів.

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1 серпня в Україні відзначають професійне свято інкасаторів. Вперше інкасаційна служба при Державному банку Радянського Союзу була створена у 1939-му році 1-го серпня. Саме в цей день відзначається професійний святковий день всіма співробітниками цих служб, які так чи інакше пов’язали своє життя з цією серйозною професією.

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Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування проводиться щорічно з 1 по 7 серпня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Близько 170-ти країн світу щорічно приєднуються до заходів підтримки та популяризації вигодовування немовлят материнським молоком.

Також цього дня У 1492 р. з'явилася перша письмова згадка про запорозьких козаків: під Тягинею, в пониззі Дніпра, козаки взяли на абордаж турецьку галеру, з якої звільнили невільників. Не маючи протидії, хан Менглі I Герая змушений був вперше скаржитися великому князю Литовському Олександру I на дії «черкас» із козацької ескадри.



1498 – Христофор Колумб першим із європейців висадився на території сучасної Венесуели. Вважаючи, що це острів, Колумб назвав його Isla Santa (Святий Острів) та проголосив власністю Іспанії.



1793 – у Франції запроваджено метричну систему мір та ваг, що стала основою для єдиної світової системи.



1819 – народився Герман Мелвілл, американський письменник, який своїм романом «Мобі Дік» звернув увагу громадськості на проблему китів, що катуються браконьєрами.



1911 – у Харкові урочисто відкрито Нетеченський міст.



1913 – померла Леся Українка, українська письменниця та поетеса. 1914 – через чотири дні після оголошення Австро-Угорщиною війни Сербії, Німеччина та Росія оголосили війну один одному, у Франції почалася загальна мобілізація, а перші німецькі загони увійшли до Люксембургу, щоб розпочати наступ на Францію. Протягом наступних трьох днів Росія, Франція, Бельгія та Великобританія утворили коаліцію у війні проти Австро-Угорщини та Німеччини. Почалася Перша світова війна, яка забрала життя 20 мільйонів людей.



1923 – народився Картер Браун (справжнє ім'я Алан Джеффрі Ейтс), англо-австралійський письменник, автор півтори сотні детективних романів, перший з яких називався «Беззбройна Венера», а останній – «Порочна вдова».



1936 – народився Ів Сен Лоран, французький модельєр, король моди, і взагалі співак жіночності. «Найкращий одяг для жінки – це обійми чоловіка, який любить її. Але для тих, хто позбавлений такого щастя, є я», – сміливо заявляв кутюр'є. І встановив головне правило: «Найважливіше у жіночому одязі – жінка, яка її носить».



1965 – народився Сем Мендес, американський кінорежисер, володар "Оскара" ("Краса по-американськи", "007: Координати "Скайфолл").



1997 — у ВМС ЗС України на підводному човні, який отримав назву «Запоріжжя», піднято Військово-морський прапор України.



1998 – у Японії споруджено найбільший у світі паперовий журавель (розмах його крил сягав 63.33 метри).



2008 – відбулося повне сонячне затемнення, завбільшки 1,039, яке можна було спостерігати на території Канади (територія Нунавут), Гренландії, Росії (Сибір), на заході Китаю та Монголії та на сході Казахстану. На території України затемнення було частковим із максимальною величиною 0.4440 у Луганську.



2010 – виявлено підводну річку в Чорному морі. 2010 – набрала чинності Конвенція про касетні боєприпаси. 2016 – На базі частини ремонтних цехів ПАТ «Запоріжсталь» утворився Запорізький ливарно-механічний завод (Запоріжжя) Іменини відзначають за Новоюліанським календарем: Дмитро, Леонтій, Олександр, Софія, Тимофій, Федір.



за Юліанським календарем: Григорій, Дмитро, Євгенія, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.