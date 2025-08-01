01.08.2025 08:48 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли шість населених пунктів Харківщини: поранено двох чоловіків, зруйновано цивільні об’єкти

Упродовж доби російська армія завдала ударів по шести населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних, пошкоджено приватні будинки, складські приміщення та колишній інтернат.



На фото с. Руська Лозова

Фото з відкритих джерел

За останню добу російські війська обстріляли шість населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У результаті атак дістали поранення двоє мирних жителів — 51-річний і 54-річний чоловіки у місті Куп’янськ.

Окупанти використовували проти Харківщини широкий арсенал озброєння:

три авіаційні керовані бомби (КАБ);

п’ять ударних дронів типу «Герань-2»;

три безпілотники типу FPV.

У Харківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок у селі Руська Лозова.

У Куп’янському районі в селі Малий Бурлук зафіксовані руйнування приватного будинку та складських приміщень, а в селищі Шевченкове пошкоджено будівлю колишнього дитячого інтернату.

У місті Балаклія Ізюмського району зазнало ушкоджень складське приміщення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів протягом доби сталося 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.