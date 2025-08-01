Дрони рф атакували Харківщину: горіли дитсадок у Шевченковому та склад у Балаклії

У ніч на 1 серпня російські безпілотники влучили по цивільних об’єктах у Куп’янському та Ізюмському районах. Пожежі сталися в навчальному закладі та на території сільськогосподарського підприємства.
У ніч проти 1 серпня ворожі БпЛА спричинили дві пожежі на Харківщині. Атаки сталися в Куп’янському та Ізюмському районах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У селищі Шевченкове кілька ударів дронів зафіксовано на території дитячого навчального закладу. Вогнем охоплено площу близько 100 квадратних метрів.
Ще одна пожежа виникла в місті Балаклія – внаслідок влучання БпЛА загорілася складська будівля. Площа займання склала 600 квадратних метрів.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
До ліквідації наслідків обстрілів були залучені рятувальні підрозділи, медичний розрахунок і місцева пожежна команда з селища Андріївка.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів протягом доби сталося 4 пожежі в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.
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