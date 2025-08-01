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01.08.2025  12:53   Рита Парфенова

У липні в Харкові відремонтували понад 60 дитячих майданчиків і подрібнили 6 тисяч кубометрів гілок

Комунальники провели ремонт і фарбування дитячих майданчиків, скосили траву, прибрали території та подрібнили тисячі кубометрів гілля після прибирання.

У Харкові ремонтують дитячі майданчики та подрібнюють гілля після прибирання

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом тижня працівники КП «Благоустрій» м. Харкова» виконали низку робіт у приватному секторі. Зокрема, в Індустріальному та Новобаварському районах проводили ремонт і фарбування елементів дитячих майданчиків, а також займалися санітарним очищенням територій та косінням трави.

Упродовж липня в Харкові загалом пофарбували 132 елементи дитячих майданчиків, ще 65 – відремонтували.

У Харкові ремонтують дитячі майданчики та подрібнюють гілля після прибирання

Крім того, у місті тривають роботи з подрібнення гілля, яке залишається після прибирання територій. У липні в Шевченківському та Основ’янському районах було подрібнено приблизно 6 тисяч кубометрів гілок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова оновлено сотні метрів водогонів (фото).
Тэги:  жкг, харків
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