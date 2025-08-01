У липні в Харкові відремонтували понад 60 дитячих майданчиків і подрібнили 6 тисяч кубометрів гілок

Комунальники провели ремонт і фарбування дитячих майданчиків, скосили траву, прибрали території та подрібнили тисячі кубометрів гілля після прибирання.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом тижня працівники КП «Благоустрій» м. Харкова» виконали низку робіт у приватному секторі. Зокрема, в Індустріальному та Новобаварському районах проводили ремонт і фарбування елементів дитячих майданчиків, а також займалися санітарним очищенням територій та косінням трави.
Упродовж липня в Харкові загалом пофарбували 132 елементи дитячих майданчиків, ще 65 – відремонтували.
Крім того, у місті тривають роботи з подрібнення гілля, яке залишається після прибирання територій. У липні в Шевченківському та Основ’янському районах було подрібнено приблизно 6 тисяч кубометрів гілок.
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