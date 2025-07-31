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31.07.2025  19:12   

У Шевченківському районі Харкова оновлено сотні метрів водогонів (фото)

Де наразі ведуть роботи бригади комунальників та які мають плани розповіли у комплексі «Харківводопостачання».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади водяників Шевченківського району з початку року
  • оновили 650 м водогонів з заміною обладнання.
  • встановили 43 пожежних гідранти та 29 люків.
 
Наразі фахівці підприємства у рамках підготовки до зими тривають комплексні роботи з заміни технічно зношеної ділянки магістралі на пр. Перемоги. 
 
 
Виконувач обов'язків начальника дільниці Юрій Грищенко поінформував, що у планах бригад
 
  • перекласти близько 400 м зношеного трубопроводу  без відключення послуг
  • привести до ладу оглядові колодязі
  • оновити обладнання.
 
«Починаємо оновлення ділянки 300 м водоводу на вул. Старицького. На постійному контролі перебуває технічний стан об'єктів нашого господарства - відмічаємо аварійні ділянки та додаємо до графіку для подальших відновлень», - зазначив Юрій Грищенко.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває ремонт постраждалого від обстрілів ворога будинку.
 
 
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