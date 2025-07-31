31.07.2025 19:12
У Шевченківському районі Харкова оновлено сотні метрів водогонів (фото)
Де наразі ведуть роботи бригади комунальників та які мають плани розповіли у комплексі «Харківводопостачання».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, бригади водяників Шевченківського району з початку року
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оновили 650 м водогонів з заміною обладнання.
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встановили 43 пожежних гідранти та 29 люків.
Наразі фахівці підприємства у рамках підготовки до зими тривають комплексні роботи з заміни технічно зношеної ділянки магістралі на пр. Перемоги.
Виконувач обов'язків начальника дільниці Юрій Грищенко поінформував, що у планах бригад
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перекласти близько 400 м зношеного трубопроводу без відключення послуг
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привести до ладу оглядові колодязі
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оновити обладнання.
«Починаємо оновлення ділянки 300 м водоводу на вул. Старицького. На постійному контролі перебуває технічний стан об'єктів нашого господарства - відмічаємо аварійні ділянки та додаємо до графіку для подальших відновлень», - зазначив Юрій Грищенко.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові триває ремонт
постраждалого від обстрілів ворога будинку.
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