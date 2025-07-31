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31.07.2025  18:00   

Комунальники відновляють постраждалий будинок у Харкові (фото)

На якому етапі наразі ремонт будівлі розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харкова.

Відновляють постраждалий будинок міста комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Північній Салтівці триває відновлення пошкодженого житлового фонду. Так, йде ремонт  багатоповерхового будинку на вул. Леся Сердюка, який був пошкоджений на початку 2022 року:
 
  • у квартирах мешканців уже замінили 90% вікон.
  • демонтуються пошкоджені конструкції і скління балконів,
Відновляють постраждалий будинок міста комунальники: Новини Харкова
 
Відновляють постраждалий будинок міста комунальники: Новини Харкова
 
Відновляють постраждалий будинок міста комунальники: Новини Харкова
 
Відновляють постраждалий будинок міста комунальники: Новини Харкова
 
У планах будівельників міста:
  • повна термомодернізація будинку: буде утеплено фасад, цоколь, технічний поверх і підвал.
  • проведення капремонту покрівлі, вхідних груп, комплексну заміну інженерних мереж тощо.

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Ранее РЕДПОСТ писав, що Харків повністю впоралися з наслідками буревію, який зруйнував сотні дахів і повалив тисячі дерев.

 

Тэги:  ремонт, будинки, харків, агрессия россии
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