Комунальники відновляють постраждалий будинок у Харкові (фото)

На якому етапі наразі ремонт будівлі розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харкова.
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Ранее РЕДПОСТ писав, що Харків повністю впоралися з наслідками буревію, який зруйнував сотні дахів і повалив тисячі дерев.
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Нестабільність і несподіванки керуватимуть подіями, тому варто бути гнучким. Ідеальний день для емоційного самовираження через творчість або кохання.
Удень у Харкові очікується хмарність, проте ранок і вечір будуть ясними.
Всесвітній день рейнджера або День паркового рейнджера, що відзначається щорічно 31 липня, заснований у 2007 році.
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