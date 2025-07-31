31.07.2025 18:00

Комунальники відновляють постраждалий будинок у Харкові (фото)

На якому етапі наразі ремонт будівлі розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Північній Салтівці триває відновлення пошкодженого житлового фонду. Так, йде ремонт багатоповерхового будинку на вул. Леся Сердюка, який був пошкоджений на початку 2022 року:

у квартирах мешканців уже замінили 90% вікон.

демонтуються пошкоджені конструкції і скління балконів,

У планах будівельників міста:

повна термомодернізація будинку: буде утеплено фасад, цоколь, технічний поверх і підвал.

проведення капремонту покрівлі, вхідних груп, комплексну заміну інженерних мереж тощо.

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Ранее РЕДПОСТ писав, що Харків повністю впоралися з наслідками буревію, який зруйнував сотні дахів і повалив тисячі дерев.