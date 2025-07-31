31.07.2025 17:31

На Харківщині ЗСУ відбивають дві атаки на Вовчанськ

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили атаку ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, два боєзіткнення тривають.

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На Куп’янському напрямку агресор двічі безуспішно здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Петропавлівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ЗСУ зупинили 15 атак армії окупантів — бої тривали біля Вовчанська, Куп’янська та Кам’янки.