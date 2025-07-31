На Харківщині ЗСУ відбивають дві атаки на Вовчанськ

Оперативна ситуація по Харківщині на 31 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ЗСУ зупинили 15 атак армії окупантів — бої тривали біля Вовчанська, Куп’янська та Кам’янки.
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Нестабільність і несподіванки керуватимуть подіями, тому варто бути гнучким. Ідеальний день для емоційного самовираження через творчість або кохання.
Удень у Харкові очікується хмарність, проте ранок і вечір будуть ясними.
Всесвітній день рейнджера або День паркового рейнджера, що відзначається щорічно 31 липня, заснований у 2007 році.
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