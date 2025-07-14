14.07.2025 12:30 Віталій Хіневич

На Харківщині браконьєри наловили риби на суму понад 160 тисяч гривень

11 липня 2025 року під час рибоохоронної роботи державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства. Інцидент стався на Краснопавлівському водосховищі, що у Лозівському районі Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Вночі поблизу с. Браїлівка виявлено двох громадян, які забороненими знаряддями лову, а саме сітками з льоси у кількості 3 шт. здійснювали лов водних біоресурсів та вловили таку рибу: карась сріблястий - 70 екз., судак – 2 екз., плітка - 1 екз. та річкові раки - 14 екз. На осіб складено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

На місце події викликано СОГ. Збитки завдані рибному господарству України складають 166 056 грн. Заборонені знаряддя лову та водні біоресурси вилучено. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський рибоохоронний патруль підбив підсумки роботи за червень.