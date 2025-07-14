На Харківщині браконьєри наловили риби на суму понад 160 тисяч гривень

11 липня 2025 року під час рибоохоронної роботи державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства. Інцидент стався на Краснопавлівському водосховищі, що у Лозівському районі Харківської області.
Комментариев: 0
Зірки спонукатимуть до швидких рішень, але саме в цьому прихована небезпека: поспіх може призвести до фатальних помилок, тому краще уникати суперечок і готуватись до різкості з боку оточення.
У Харкові очікується ясна погода без жодної хмаринки на небі. Весь день пройде сонячно та без опадів.
14 липня у світі відзначають незвичайне свято — День хаосу та безладу.
влажность:
давление:
ветер: