07.07.2025 14:15 Віталій Хіневич

Харківський рибоохоронний патруль підбив підсумки роботи за червень

У період з 1 по 30 червня 2025 року державними інспекторами Харківського рибоохоронного патруля складено 13 адміністративних протоколів щодо порушень природоохоронного законодавства, з яких 7 протоколів за грубі порушення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Також складено 3 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), 2 - за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та 1 протокол за ст.85-1 КУпАП. Оформлено 2 акти виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

Під час проведених рибоохоронних заходів було вилучено 189,6 кг водних біоресурсів. Окрім того, рибоохоронцями Харківщини вилучено 41 од. заборонених знарядь лову та два плавзасоби.

За даний період на порушників накладено штрафів на суму 510 грн. Сума збитків, завданих рибному господарству України, складає 790 823 грн.

Окрему увагу під час рибоохоронних рейдів на водоймах регіону було приділено інформаційно-роз’яснювальній роботі серед рибалок-любителів щодо дотримання правил безпеки та обов’язкового виконання Правил любительського рибальства.

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