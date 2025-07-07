    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківський рибоохоронний патруль підбив підсумки роботи за червень
07.07.2025  14:15   Віталій Хіневич

Харківський рибоохоронний патруль підбив підсумки роботи за червень

У період з 1 по 30 червня 2025 року державними інспекторами Харківського рибоохоронного патруля складено 13 адміністративних протоколів щодо порушень природоохоронного законодавства, з яких 7 протоколів за грубі порушення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
Також складено 3 протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), 2 - за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та 1 протокол за ст.85-1 КУпАП. Оформлено 2 акти виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.
 
Під час проведених рибоохоронних заходів було вилучено 189,6 кг водних біоресурсів. Окрім того, рибоохоронцями Харківщини вилучено 41 од. заборонених знарядь лову та два плавзасоби.
 
За даний період на порушників накладено штрафів на суму 510 грн. Сума збитків, завданих рибному господарству України, складає 790 823 грн.
 
Окрему увагу під час рибоохоронних рейдів на водоймах регіону було приділено інформаційно-роз’яснювальній роботі серед рибалок-любителів щодо дотримання правил безпеки та обов’язкового виконання Правил любительського рибальства.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік ловив рибу забороненими знаряддями лову.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.07 Надзвичайні події У Харкові водій авто пропонував інспекторам неправомірну вигоду 07.07 Надзвичайні події Порушників ПДР виявили у Харківській області 05.07 Надзвичайні події У Харкові поліцейські затримали чоловіка за побиття співмешканки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 