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07.07.2025  13:40   

Рятувальники ліквідують наслідки чергового ворожого удару по Харкову

Ворог завдав масованої атаки ударними безпілотниками по Харкову, є постраждалі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Сьогодні вдень ворог завдав ударів БпЛА по Холодногірському району міста. Під російські удари потрапили житлові, адміністративні та складські будівлі, об'єкти торгівлі та автомобілі. Сталося декілька осередків займання. Горіли житлові будівлі та автівки.
 
 
Постраждало щонайменше 33 особи. 
 
 
На місці події працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки та психологи. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 липня ворог вже завдав ударів БпЛА по житловим кварталам міста Харкова, сталися пожежі, є постраждалі.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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