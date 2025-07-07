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07.07.2025  08:15   

Рятувальники показали кадри ліквідацій ворожого обстрілу Харкова

Ворог завдав ударів БпЛА по житловим кварталам міста Харкова, сталися пожежі, є постраждалі.


Фото ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Сьогодні вранці ворог завдав ударів безпілотниками місту Харкову. Сталися пожежі. 
 
Шевченківський район: 
 
Горіли квартири на 8 поверсі житлової дев’ятиповерхівки на площі 70 м кв.  
 
Пожежа локалізована, триває її ліквідація.
 
Слобідський район:
 
Влучання ударних БпЛА були по території дитячого садка та торгівельного об’єкту. Горіли господарча споруда та автомобіль на загальній площі біля 10 м кв. Пожежі ліквідовані. 
 
Попередньо 27 постраждалих, з них 3 дітей. На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим мешканцям.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 6 липня російські дрони вдарили по житлових районах Харкова. 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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