07.07.2025 08:40 Віталій Хіневич

У Харкові під час гасіння пожежі врятували людину

Протягом доби з 6 по 7 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Під час побутової пожежі одна особа була врятована. Пожежа сталася у житловому будинку на вул. Бакинській Новобаварського району міста Харкова.

Горіли домашні речі та диван на площі 2 м кв. Вогнеборці з задимленої оселі врятували жінку 1941 року народження.

Також за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах області.

Рятувальники виїжджали на ліквідацію пожежі спричинену ворожим обстрілом у м. Куп'янську. У багатоповерховому будинку горіло 2 квартири. Постраждав чоловік 1968 р.н.

Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 900 м кв. за межами с. Велика Бабка Чугуївського району.

У с Підлиман Ізюмського району в результаті обстрілу горів очерет та господарча споруда, а у м. Ізюм автомобіль.

Ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 19 га.

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