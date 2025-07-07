07.07.2025 08:40 Віталій Хіневич
У Харкові під час гасіння пожежі врятували людину
Протягом доби з 6 по 7 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Під час побутової пожежі одна особа була врятована. Пожежа сталася у житловому будинку на вул. Бакинській Новобаварського району міста Харкова.
Горіли домашні речі та диван на площі 2 м кв. Вогнеборці з задимленої оселі врятували жінку 1941 року народження.
Також за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах області.
Рятувальники виїжджали на ліквідацію пожежі спричинену ворожим обстрілом у м. Куп'янську. У багатоповерховому будинку горіло 2 квартири. Постраждав чоловік 1968 р.н.
Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 900 м кв. за межами с. Велика Бабка Чугуївського району.
У с Підлиман Ізюмського району в результаті обстрілу горів очерет та господарча споруда, а у м. Ізюм автомобіль.
Ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 19 га.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости