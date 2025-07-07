07.07.2025 09:15 Віталій Хіневич

Минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 4 населені пункти в області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали 30 людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Харків постраждали 27 людей, серед них 3 дітей віком 3, 7 і 11 років; у м. Куп’янськ постраждала 73-річна і 67-річна жінки, 56-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Тернова Липецької громади постраждали 68-річний і 75-річний чоловіки.

Ворог атакував 4 БпЛА Шевченківський та Слобідський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж;

у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий, м. Куп’янськ);

у Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (м. Ізюм), господарчу споруду (с. Підлиман).

Упродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали кадри ліквідацій ворожого обстрілу Харкова.