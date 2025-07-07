07.07.2025 09:15 Віталій Хіневич
Минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 4 населені пункти в області
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Внаслідок обстрілів постраждали 30 людей.
У м. Харків постраждали 27 людей, серед них 3 дітей віком 3, 7 і 11 років; у м. Куп’янськ постраждала 73-річна і 67-річна жінки, 56-річний чоловік.
Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Тернова Липецької громади постраждали 68-річний і 75-річний чоловіки.
Ворог атакував 4 БпЛА Шевченківський та Слобідський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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1 КАБ;
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5 БпЛА типу «Герань-2»;
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1 БпЛА типу «Ланцет»;
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1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у м. Харків пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж;
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у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий, м. Куп’янськ);
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у Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (м. Ізюм), господарчу споруду (с. Підлиман).
Упродовж минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.
На Куп’янському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.
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писав, що рятувальники показали кадри ліквідацій
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