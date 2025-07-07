07.07.2025 09:50 Віталій Хіневич

Внаслідок ворожого обстрілу 7 червня у Харкові пошкоджено щонайменше 24 будівлі

Внаслідок ворожої атаки в Шевченківському та Слобідському районах руйнувань зазнали щонайменше 24 будівлі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Загалом було вибито 1055 вікон, пошкоджено 99 балконних склінь та дві покрівлі. Також було обірвано дроти вуличного освітлення, які вже відновили.

Фахівці КП «Харківжитлобуд» оперативно розпочали ремонтні роботи, зосередившись на закритті вікон. Також на місцях обстрілів працюють бригади КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд». Вони прибирають бите скло, гілки та інше сміття.

Обстеження пошкоджених будівель триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали кадри ліквідацій ворожого обстрілу Харкова.