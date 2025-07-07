Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 6 липня 2025 року.
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Можливі раптові емоції, захоплення та зміни планів, тож намагайтеся уникати конфліктних тем у спілкуванні. Краще обмежитись щирими компліментами, які будуть мати чарівний ефект.
Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.
7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи.
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