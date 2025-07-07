07.07.2025 10:20 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 12

Богодухів - 12

Коломак - 13

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 12

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 14

Берестин - 10

Лозова - 11

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 6 липня 2025 року.