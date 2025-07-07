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07.07.2025  07:50   

Ворог атакував Харків безпілотниками

Під обстрілом опинилися два райони міста. Два з безпілотників влучили у Шевченківському районі, ще два - у Слобідському.


Ворог атакував Харків безпілотниками
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, два з безпілотників влучили у Шевченківському районі, ще два - у Слобідському. За попередньою інформацією, постраждали 20 людей, серед них троє дітей.
 
Значних пошкоджень зазнали житлові будинки, школа, дитячий садок і крамниця.
 
«У будинках, які постраждали найбільше, відключено комунікації. Зокрема, у дев’ятиповерхівці, де сталося займання восьмого та дев’ятого поверхів. Зараз працівники ДСНС локалізують пожежу. Далі працюватимемо над закриттям контурів та відновленням комунальних послуг», - зазначив мер.
 
Також він повідомив, що з 11:00 запрацює мобільний ЦНАП, де власники пошкодженого житла зможуть звернутися по державну допомогу за програмою «єВідновлення».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 6 липня російські дрони вдарили по житлових районах Харкова. 
Тэги:  агрессия росии, харків
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