07.07.2025 07:50

Ворог атакував Харків безпілотниками

Під обстрілом опинилися два райони міста. Два з безпілотників влучили у Шевченківському районі, ще два - у Слобідському.



Ворог атакував Харків безпілотниками



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, два з безпілотників влучили у Шевченківському районі, ще два - у Слобідському. За попередньою інформацією, постраждали 20 людей, серед них троє дітей.

Значних пошкоджень зазнали житлові будинки, школа, дитячий садок і крамниця.

«У будинках, які постраждали найбільше, відключено комунікації. Зокрема, у дев’ятиповерхівці, де сталося займання восьмого та дев’ятого поверхів. Зараз працівники ДСНС локалізують пожежу. Далі працюватимемо над закриттям контурів та відновленням комунальних послуг», - зазначив мер.

Також він повідомив, що з 11:00 запрацює мобільний ЦНАП, де власники пошкодженого житла зможуть звернутися по державну допомогу за програмою «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 6 липня російські дрони вдарили по житлових районах Харкова.