Унаслідок нічної атаки БпЛА по Харкову постраждали цивільні — розпочато розслідування воєнних злочинів

У ніч на 6 липня російські дрони вдарили по житлових районах Харкова. Постраждали жінка та трирічна дитина, пошкоджено будівлі й спецтехніку ДСНС.
Як повідомляє РЕДПОСТ, прокуратура відкрила кримінальні провадження через нічну атаку на Харків, яка сталася 6 липня з 1:00 до 2:00.
За даними слідства, російські війська застосували ударні безпілотники типу «Герань-2» по Шевченківському та Новобаварському районам міста.
У Шевченківському районі зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки, будівля спорткомплексу та стоматологічна клініка. Постраждала трирічна дівчинка — у неї діагностовано гостру стресову реакцію. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти завдали повторного удару — пошкоджено пожежну автоцистерну.
У Новобаварському районі уламками скла поранило 46-річну жінку. Також вибито вікна в житлових будинках і пошкоджено будівлі цивільного підприємства.
Розслідування воєнних злочинів здійснюється під процесуальним керівництвом окружних прокуратур Харкова. Прокурори та слідчі поліції документують наслідки обстрілу для притягнення винних до відповідальності за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що після нічної атаки по Шевченківському та Новобаварському районах комунальні служби усувають руйнування: постраждали понад 300 квартирних вікон, балкони й місця загального користування.
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