Двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині

Поблизу сіл Шестакове та Тернова автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет — постраждали двоє літніх чоловіків, їх госпіталізували.
У неділю, 6 липня, близько 08:00 ранку на території Липецької громади Харківського району стався вибух — легковий автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі в районі лісосмуги між селами Шестакове та Тернова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
У результаті вибуху постраждали двоє цивільних чоловіків віком 68 та 75 років. Їх з вибуховими пораненнями доправили до обласної клінічної лікарні.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба поліції.
Правоохоронці Харківщини вкотре закликають громадян бути особливо обережними. У регіоні зберігається висока мінна небезпека. Поліція нагадує:
Дотримання цих простих правил може врятувати життя.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 5 липня російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном поблизу села Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик, ще троє членів родини отримали поранення.
Комментариев: 0
Настає етап емоційної стабільності, коли легше контролювати почуття. Важливо зберігати дипломатичність і бути обережними у флірті – він може обернутися серйозними стосунками.
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
У першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: