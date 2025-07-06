06.07.2025 12:43 Рита Парфенова

Двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині

Поблизу сіл Шестакове та Тернова автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет — постраждали двоє літніх чоловіків, їх госпіталізували.

У неділю, 6 липня, близько 08:00 ранку на території Липецької громади Харківського району стався вибух — легковий автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі в районі лісосмуги між селами Шестакове та Тернова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У результаті вибуху постраждали двоє цивільних чоловіків віком 68 та 75 років. Їх з вибуховими пораненнями доправили до обласної клінічної лікарні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба поліції.

Правоохоронці Харківщини вкотре закликають громадян бути особливо обережними. У регіоні зберігається висока мінна небезпека. Поліція нагадує:

у жодному разі не наближайтеся до підозрілих предметів і не заходьте на позначені небезпечні території;

уникайте доріг, стежок, лісосмуг і полів, які не пройшли перевірку саперами;

у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте за номерами 102 або 101.

Дотримання цих простих правил може врятувати життя.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 5 липня російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном поблизу села Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик, ще троє членів родини отримали поранення.