    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині
06.07.2025  12:43   Рита Парфенова

Двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечному предметі на Харківщині

Поблизу сіл Шестакове та Тернова автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет — постраждали двоє літніх чоловіків, їх госпіталізували.

На Харківщині авто підірвалося між селами Шестакове та Тернова

У неділю, 6 липня, близько 08:00 ранку на території Липецької громади Харківського району стався вибух — легковий автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі в районі лісосмуги між селами Шестакове та Тернова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У результаті вибуху постраждали двоє цивільних чоловіків віком 68 та 75 років. Їх з вибуховими пораненнями доправили до обласної клінічної лікарні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба поліції.

Правоохоронці Харківщини вкотре закликають громадян бути особливо обережними. У регіоні зберігається висока мінна небезпека. Поліція нагадує:

  • у жодному разі не наближайтеся до підозрілих предметів і не заходьте на позначені небезпечні території;
  • уникайте доріг, стежок, лісосмуг і полів, які не пройшли перевірку саперами;
  • у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонуйте за номерами 102 або 101.

Дотримання цих простих правил може врятувати життя.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 5 липня російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном поблизу села Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик, ще троє членів родини отримали поранення.

Тэги:  міна, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.07 Надзвичайні події Мешканець Харківщини постраждав через вибух боєприпасу, який приніс додому 16.06 Надзвичайні події У полі біля Студенка на Харківщині підірвалося авто піротехніків – один рятувальник поранений 08.05 Надзвичайні події Чоловік отримав поранення під час спроби розібрати вибухонебезпечний предмет на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 