07.07.2025 13:20 Віталій Хіневич

У Харкові водій авто пропонував інспекторам неправомірну вигоду

6 липня близько 22:00, на вулиці Сумській водій авто Toyota з ознаками алкогольного сп'яніння вирішив спробувати уникнити відповідальності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився. Натомість вирішив запропонувати інспекторам неправомірну вигоду у сумі 700 доларів США за не притягнення до відповідальності. На попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин відреагував новою пропозицією — у сумі 1000 доларів США.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Зауважимо, що відповідно до ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України карається штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що порушників ПДР виявили у Харківській області.