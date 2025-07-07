07.07.2025 12:30 Віталій Хіневич

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За минулі вихідні патрульні опрацювали 551 виклик, виявили 44 водія з ознаками сп'яніння, виявили 3 особи, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 383 адмінправопорушення, з яких 368 за порушення ПДР.

«У разі виявлення правопорушення або злочину обов'язково повідомляйте до поліції за номером 102», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Renault у стані сп’яніння спричинив ДТП в Харкові.