07.07.2025 12:45 Віталій Хіневич

Синоптики попереджають про високий ризик пожеж на Харківщині

8 липня в регіоні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, зокрема у Харкові та трьох районах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки на території області у вівторок, 8 липня.

Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозується у Харкові, Богодухові, Золочеві та Коломаку. У цих населених пунктах встановлено п’ятий клас небезпеки, що свідчить про максимально високий ризик займання сухої рослинності та поширення вогню на відкритих територіях.

Окрім того, у Слобожанському, Ізюмі, Куп’янську, Лозовій, Великому Бурлуку та Берестині очікується висока пожежна небезпека.

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