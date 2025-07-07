07.07.2025 11:55

Окупанти вдарили по будівлі Харківського ОТЦК та СП

Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

«Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram