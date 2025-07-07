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07.07.2025  11:55   

Окупанти вдарили по будівлі Харківського ОТЦК та СП

Сьогодні, 7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
 
«Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 липня ворог вже завдав ударів БпЛА по житловим кварталам міста Харкова, сталися пожежі, є постраждалі.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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