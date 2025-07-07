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07.07.2025  11:40   

Ігор Терехов про ворожі обстріли Харкова

6 «Шахедів» протягом буквально 10 хвилин, починаючи з початку одинадцятої. Били по житлових вулицях, по машинах, по людях.


Ігор Терехов про ворожі обстріли Харкова
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«У Холодногірському районі зайнявся дах будівлі. Поруч – пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто. Є постраждалий.
 
Влучили у дорогу біля житлових будинків – палають машини, пошкоджено тролейбусні лінії, стовпи, світлофори. В іншому місці удар був зовсім поряд з двоповерхівкою. Більше десяти авто розтрощено.
 
Ще один дім загорівся просто від удару «Шахеда».
 
Це наші реалії сьогодні. Але Харків вистоїть після кожної атаки. 
 
Бережіть себе та рідних. Міські служби, рятівники та волонтери працюють на місцях», - сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 липня ворог вже завдав ударів БпЛА по житловим кварталам міста Харкова, сталися пожежі, є постраждалі.
Тэги:  агрессия росии, харків
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