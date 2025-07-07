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07.07.2025  11:15   

Харків знову атакують безпілотники: що відомо

Внаслідок останнього обстрілу міста зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, горять авто.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов додав, що є підтверджена інформація про пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю. На місці удару пожежа.
 
У ХОВА додали, що відомо про 11 постраждалих.
 
За попередніми даними, під ударом знаходився Холодногірський район.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 липня ворог вже завдав ударів БпЛА по житловим кварталам міста Харкова, сталися пожежі, є постраждалі.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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