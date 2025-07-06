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06.07.2025  20:22   Рита Парфенова

Водій Renault у стані сп’яніння спричинив ДТП в Харкові

Аварія сталася ввечері 5 липня в Холодногірському районі. Водій, що порушив правила дорожнього руху, був нетверезим — рівень алкоголю в крові перевищував норму в 12 разів.

у Харкові — 2,55 проміле в крові

Увечері 5 липня, близько 22:00, патрульні поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Холодногірському районі Харкова, передає РЕДПОСТ.

На місці інциденту було встановлено, що водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції та швидкості, внаслідок чого сталося зіткнення з іншим транспортним засобом.

Під час спілкування з порушником патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку, яка показала результат 2,55 проміле — це у 12 разів перевищує допустиму норму. Водій визнав результати огляду.

Поліцейські відсторонили його від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння). Надалі справу розглядатиме суд.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що водіїв BMW, Volkswagen та Audi притягнули до відповідальності за грубі порушення ПДР на вулицях Харкова.

Тэги:  водій, дтп, харків
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