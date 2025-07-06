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06.07.2025  21:39   Дмитро Колонєй

Освіжаючий полуничний квас: ідеальний напій для спекотного дня

За бажанням можна спробувати приготувати цей напій із різними видами ягід.

 
Як пише РЕДПОСТ, незвичайний та ароматний  полуничний квас стане чудовим вибором. Приготувати його вдома зовсім нескладно, а результат перевершить усі очікування, подарувавши вам справжній смак літа.незвичайне та ароматне,
 

Полуничний квас

 

Продукти:

 
  • Полуниця - 100 г
  • Вода - 1 л
  • Імбир - 10 г (свіжий корінь)
  • Цукор - 150 г
  • Сухі дріжджі – 1,5 ч.л.
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Покроковий рецепт приготування:

  1. Подрібнити полуницю в блендері до пюре.
  2. Розвести сухі дріжджі у теплый воды (близько 50 мл).
  3. Дати активуватися протягом 5-10 хвилин.
  4. Натерти на дрібній тертці або нарізати дрібно свіжий імбир.
  5. Змішати подрібнену полуницю, тертий імбир, цукор, активовані дріжджі і теплу воду, що залишилася, у великій ємності.
  6. Перелити одержану суміш у чисту скляну банку (об'ємом не менше 1,5 літра).
  7. Одягти на шийку банки гумову рукавичку.
  8. Проколоти в одному з пальців рукавички невелику дірочку голкою, щоб виходив вуглекислий газ.
  9. Залишити квас в теплому місці (кімнатній температурі, близько 20-25 ° C) на 2 доби для бродіння.
  10. Процідити готовий квас через кілька шарів марлі чи дрібне сито, щоб видалити всі тверді частинки.
  11. Перелити проціджений квас у чисті пляшки.
  12. Охолодити квас у холодильнику перед подачею.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати драники з кабачків з м'ясом.
 
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Тэги:  рецепт, напій, полуниця, квас, пікнік, фрукти, ягоди
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