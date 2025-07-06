06.07.2025 21:39 Дмитро Колонєй
Освіжаючий полуничний квас: ідеальний напій для спекотного дня
За бажанням можна спробувати приготувати цей напій із різними видами ягід.
Як пише РЕДПОСТ
, незвичайний та ароматний полуничний квас стане чудовим вибором. Приготувати його вдома зовсім нескладно, а результат перевершить усі очікування, подарувавши вам справжній смак літа.незвичайне та ароматне,
Полуничний квас
Продукти:
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Полуниця - 100 г
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Вода - 1 л
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Імбир - 10 г (свіжий корінь)
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Цукор - 150 г
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Сухі дріжджі – 1,5 ч.л.
Покроковий рецепт приготування:
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Подрібнити полуницю в блендері до пюре.
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Розвести сухі дріжджі у теплый воды (близько 50 мл).
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Дати активуватися протягом 5-10 хвилин.
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Натерти на дрібній тертці або нарізати дрібно свіжий імбир.
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Змішати подрібнену полуницю, тертий імбир, цукор, активовані дріжджі і теплу воду, що залишилася, у великій ємності.
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Перелити одержану суміш у чисту скляну банку (об'ємом не менше 1,5 літра).
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Одягти на шийку банки гумову рукавичку.
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Проколоти в одному з пальців рукавички невелику дірочку голкою, щоб виходив вуглекислий газ.
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Залишити квас в теплому місці (кімнатній температурі, близько 20-25 ° C) на 2 доби для бродіння.
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Процідити готовий квас через кілька шарів марлі чи дрібне сито, щоб видалити всі тверді частинки.
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Перелити проціджений квас у чисті пляшки.
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Охолодити квас у холодильнику перед подачею.
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