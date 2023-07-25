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25.07.2023  21:52   Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий лимонад по-турецьки

Напій, який легко можна взяти з собою на пікнік.

Як приготувати лимонад по-турецьки
 
Як пише РЕДПОСТ,   лимонад, історія якого нараховує понад два із половиною тисячоліття, мабуть має не на багато менше рецептів приготування. Ми зупинемося на рецепті цього освіжаючого, смачного і простого напою, який не потребує заварювання та охолодження.
 

Що варто врахувати

  • Намагайтеся вибрати фрукти приблизно однакового розміру.
  • Знімаючи цедру з апельсина, беремо лише жовту та помаранчеву частину, білу намагаємося не знімати, інакше лимонад гірчить.
  • Рекомендуємо подавати його з льодом він робить смак тоншим і делікатним.
  • Цукор можна відрегулювати на свій смак.

Лимонад по-турецьки

Продукти:

 

  • вода - 2 л,
  • лимон - 1 шт.,
  • апельсин - 1 шт.,
  • цукор - 160-200 г

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Воду заздалегідь закип'ятити та охолодити.
  2. Апельсин та лимон обдати окропом, так буде легше зняти з них цедру.
  3. У кип'ячену воду, що остигнула, додати цукор.
  4. Добре перемішати, доки кристалики цукру повністю не розчиняться.
  5. З лимона повністю зняти цедру.
  6. З апельсина зняти половину цедри.
  7. Відправити підготовлену цедру до солодкої води і перемішати.
  8. Прокатати лимони апельсин по дошці, злегка притискаючи пальцями, поки фрукти не стануть м'якими.
  9. Потім розрізати плоди навпіл.
  10. Наколоти ножем половинки фруктів.
  11. Витиснути сік руками у підготовлену воду.
  12. Добре все перемішати та розлити по пляшках.
  13. Відправити лимонад щонайменше на 2 години в холодильник, щоб він охолонув і настоявся.
  14. Готовий лимонад процідити через дрібне сито в глечик, щоб відцідити цедру.
  15. Подавати лимонад у склянках, прикрашених часточками лимона чи апельсина.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати малиново-абрикосовий смузі
 
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Тэги:  рецепт, лимонад, лимон, апельсин, цукор
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