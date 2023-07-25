25.07.2023 21:52 Дмитро Колонєй
Готуємо освіжаючий лимонад по-турецьки
Напій, який легко можна взяти з собою на пікнік.
Як пише РЕДПОСТ
, лимонад, історія якого нараховує понад два із половиною тисячоліття, мабуть має не на багато менше рецептів приготування. Ми зупинемося на рецепті цього освіжаючого, смачного і простого напою, який не потребує заварювання та охолодження.
Що варто врахувати
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Намагайтеся вибрати фрукти приблизно однакового розміру.
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Знімаючи цедру з апельсина, беремо лише жовту та помаранчеву частину, білу намагаємося не знімати, інакше лимонад гірчить.
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Рекомендуємо подавати його з льодом він робить смак тоншим і делікатним.
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Цукор можна відрегулювати на свій смак.
Лимонад по-турецьки
Продукти:
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вода - 2 л,
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лимон - 1 шт.,
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апельсин - 1 шт.,
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цукор - 160-200 г
Покроковий рецепт приготування
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Воду заздалегідь закип'ятити та охолодити.
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Апельсин та лимон обдати окропом, так буде легше зняти з них цедру.
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У кип'ячену воду, що остигнула, додати цукор.
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Добре перемішати, доки кристалики цукру повністю не розчиняться.
-
З лимона повністю зняти цедру.
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З апельсина зняти половину цедри.
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Відправити підготовлену цедру до солодкої води і перемішати.
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Прокатати лимони апельсин по дошці, злегка притискаючи пальцями, поки фрукти не стануть м'якими.
-
Потім розрізати плоди навпіл.
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Наколоти ножем половинки фруктів.
-
Витиснути сік руками у підготовлену воду.
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Добре все перемішати та розлити по пляшках.
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Відправити лимонад щонайменше на 2 години в холодильник, щоб він охолонув і настоявся.
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Готовий лимонад процідити через дрібне сито в глечик, щоб відцідити цедру.
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Подавати лимонад у склянках, прикрашених часточками лимона чи апельсина.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав, як приготувати малиново-абрикосовий смузі
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