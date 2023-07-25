25.07.2023 21:58 Дмитро Колонєй
Афери на залізничних квітках: посилюється боротьба з махінаціями
Чотири шахрайських схеми та міри Укрзалізниці.
Афери на залізничних квітках: посилюється боротьба з махінаціями
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Україна кримінальна
, нагадуємо про найбільш популярні схеми квіткових махінаторів.
Схеми аферистів
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Схема 1: “Перекупник” купує квиток заздалегідь, щойно відкриваються продажі. Оформлює квиток на своє (або на будь-яке вигадане) ім’я і в такому вигляді продає його пасажиру. У такому випадку залізниця не пускає на борт, адже ім’я у квитку не співпадатиме з іменем у паспорті. Такі випадки не рідкість. Зловмисники обіцяють пасажирам, що в них не виникне проблем, але по факту ті лишаються не на борту, а “за бортом” на пероні, а телефони “продавців” уже не відповідають.
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Схема 2: “Перекупник” купує квиток заздалегідь, щойно відкриваються продажі. Оформлює квиток на своє (або на будь-яке вигадане) ім’я, а отримавши замовлення – у графічному редакторі змінює прізвище на квитку на реальне ім’я замовника. Самі пасажири, отримуючи такі квитки в електронній формі, навряд чи відрізняють їх від справжніх. Такі випадки – це тест на уважність та професійність провідників: сканування квитка або звірка зі списком пасажирів миттєво демонструє справжнє ім’я на квитку, а звірка з документами пасажира примушує не допустити його до посадки.
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Схема 3: “Перекупники” о 08:00 у перший день відкриття продажів (а більшість квитків продаються за 20 діб до відправки поїзда) намагаються атакувати ботами наші системи і за допомогою скриптів швидше за чесних користувачів викуповують квитки. Не зважаючи на блокування таких облікових записів залізничниками, махінатори вигадують нові алгоритми. Якщо «перекупники» вже мають замовника, то оформлюють квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні – то при отриманні замовлення здають квиток, взятий раніше на довільне ім’я, і тут же викуповують на потрібне ім’я.
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Схема 4: “Перекупники” моніторять повернення квитків іншими пасажирами, після чого намагаються одразу їх викупити. Нагадаємо: повернення варшавських квитків у вільний продаж здійснюється за 2 доби до відправки з 08:00. Ці квитки доступні всім і зовсім немає необхідності переплачувати “горе-підприємцям”.
Залізничники попереджпють про ризик, якщо людина довірится “перекупники”. Можна залишитися без подорожі взагалі, адже перевірка посадкових документів постійно посилюється.
Також Укрзалізниця
анонсувала додаткові кроки по боротьбі з квитковими шахраями.
Нововведення Укрзалізниці
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З 26 липня 2023 року розширено перелік напрямків, квитки на які будуть доступні виключно онлайн. Цей перелік охопить нічні сполучення до/з найбільш популярних міжнародних хабів — Перемишля та Хелма. Квитки на ці напрямки будуть доступні виключно через електронні канали продажу: власний мобільний застосунок, чат-бот та веб-сайт
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Квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку повертатимуться виключно претензійним порядком через каси. Таким чином національний перевізник забезпечуватиме максимальну прозорість, не допускаючи можливих зловживань із покупкою, поверненням та перепродажем квитків.
Продаж міжнародних рейсів Укрзалізниці з 26 липня 2023 року відбуватиметься наступним чином:
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Поїзди 23/24 та 19/20 Київ-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
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Поїзд 93/94 Харків-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
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Поїзд 36/35 Одеса-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
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Поїзд 32/31 Запоріжжя-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.
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Поїзд №67/68 Київ-Варшава — продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення претензійне через каси.
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«Інтерсіті+» №705/706, 715/716 Київ-Перемишль — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.
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Поїзд №351К/351Л Київ-Кишинів — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.
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Поїзди №749/149 Київ-Відень, №140/149 Чоп-Відень, №961/962, 963/964 Мукачево-Кошице, №31, 33/34 Мукачево-Будапешт - квитки реалізовуються і повертаються через каси (інтеграція із партнерами-залізницями цих країн ще триває).
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Усі міжнародні рейси Укрзалізниці мають глибину продажу 20 діб.
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Продажі на найбільш ажіотажний поїзд №67/68 Київ-Варшава стартуватимуть щодня о 09:00, на всі інші напрямки щодня о 08:00.
Визначено час потрапляння в онлайн-продаж квитків після повернення
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місця, повернуті пасажирами більше ніж за добу до відправлення поїзда, повертатимуться у продаж о 10:00 за 2 доби до відправки;
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місця, здані пасажирами в добу відправлення поїзда, повертаються у відкритий продаж протягом 30 хвилин з моменту повернення квитка.
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