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26.07.2023  06:00   

Прогноз погоди в Харкові на 26 липня

У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +20°...+24°C (відчувається як +24°C). Вітер південний, 4.5 м/с. Вологість повітря 65 %. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 1 %. Температура повітря +29°...+32°C (відчувається як +32°C). Вітер півненний, 7.7 м/с. Вологість повітря 42 %. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 1 %. Температура повітря +32°…+28° (відчувається як +28°C). Вітер південний, 5.7 м/с. Вологість повітря 45 %. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. За народним календарем цей день вважається серединою літа.

Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга.

З цього часу у деяких місцях граки починають збиратись у перші осінні зграї.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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