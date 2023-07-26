Прогноз погоди в Харкові на 26 липня

26.07.2023 06:00

У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +20°...+24°C (відчувається як +24°C). Вітер південний, 4.5 м/с. Вологість повітря 65 %. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 1 %. Температура повітря +29°...+32°C (відчувається як +32°C). Вітер півненний, 7.7 м/с. Вологість повітря 42 %. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 1 %. Температура повітря +32°…+28° (відчувається як +28°C). Вітер південний, 5.7 м/с. Вологість повітря 45 %. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Народні прикмети

26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. За народним календарем цей день вважається серединою літа.

Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга.

З цього часу у деяких місцях граки починають збиратись у перші осінні зграї.