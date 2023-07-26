Прогноз погоди в Харкові на 26 липня

У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. За народним календарем цей день вважається серединою літа.
Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга.
З цього часу у деяких місцях граки починають збиратись у перші осінні зграї.
Тенденція сьогодення – пунктуальність та ґрунтовність. Однак не перегинайте ціпок: це може призвести до конфліктів і суперечок.
У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.
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