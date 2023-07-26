26.07.2023 06:30

Гороскоп на 26 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Тенденція сьогодення – пунктуальність та ґрунтовність. Однак не перегинайте ціпок: це може призвести до конфліктів і суперечок.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки категорично не радять Овну обговорювати якесь важливе питання з людьми, яких залежить просування його справ. На жаль, але день не сприяє взаєморозумінню та пошуку компромісів, через що навіть найчудовіша ідея чи план Овна можуть бути зарубаними на корені. Взагалі протягом дня найкращою тактикою для Овна покладатиметься тільки на себе і триматиме свої плани в секреті. Ну, а якщо його таки викличуть на розмову – більше слухати, ніж говорити.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Протягом дня ситуація обіцяє поставити Тельця перед вибором. Вибір може стосуватися і робочих завдань, і взаємин з оточуючими, і особистого життя, та інших галузей. Головне, що Тельцю не вдасться зайняти нейтральну позицію: йому доведеться ухвалити рішення на користь одного з варіантів і діяти, виходячи з цього. Втім, у кожному варіанті будуть як свої мінуси, так і плюси. Тож Тельцю необхідно заздалегідь прорахувати, де плюсів для нього виявиться більше.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть обережні як ніколи! Безлад здатний їх дратувати, змушуючи Близнюків боротися з хаосом у будь-яких його проявах. Найпростішим для них буде розібрати завали на робочому столі, складніше – навести лад у думках та планах. Тільки розклавши все по поличках, Близнюки будуть готові нарешті приступити до решти справ. Якщо, звичайно, до кінця дня залишиться хоч якийсь час.

Рак (22 червня – 23 липня)

День ідеально підходить практично для будь-яких амбітних задумів Раку! Кажуть, що сміливість – це друге щастя, але якщо у звичайний день із цим твердженням можна посперечатися, то й ситуація, і оточуючі заохочуватимуть Рака робити рішучі та навіть зухвалі кроки, спрямовані на зміцнення свого статусу. Тож скромно відмовчатись у куточку чи зайняти нейтральну позицію Раку навряд чи вдасться. І для його самооцінки це дуже добре.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може зазнати прикрого почуття безсилля по відношенню до якоїсь проблеми. Можливо, він уже довго бився над її рішенням, а може просто не знає, як до неї підступитися. Або завдання здається йому непосильним. Як би там не було, зірки радять Леву не поспішати з висновками та відкласти проблему на потім – іншого дня більше шансів за те, що йому вдасться знайти вихід зі становища.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва схоплюватиме все на льоту! Її мозок обіцяє працювати швидко і чітко, допомагаючи Діві орієнтуватися в найскладнішій обстановці, знаходити витончені шляхи для вирішення завдань, уважно прислухатися до чужих ідей, а також генерувати власні. Іншими словами, Діва здатна творити чудеса, і просто гріх не використовувати це для того, щоб переробити купу справ, а заразом і зміцнити свій авторитет в очах оточуючих.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези не налаштовані ризикувати грошима, навіть якщо ситуація їх до цього підштовхуватиме. Вони вважають за краще сто разів обміркувати, перш ніж зробити якийсь крок. Так що, з одного боку, Терези здатні упустити дуже привабливі фінансові перспективи, зате вони точно уникнуть непотрібних витрат і можливих втрат. Зірки радять Терезам присвятити цей день веденню своєї особистої бухгалтерії. Від їх уважного погляду не сховається жоден каверз!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон налаштований працювати з повною самовіддачею - потреби справи він ставитиме куди вище власних! Через це в його сьогоднішньому розкладі не виключено таких подвигів, як незапланована робота без обідньої перерви (навіть якщо у Скорпіона вихідний), адже головним для нього буде робота на результат. Така щира старанність здатна привернути увагу оточуючих та згодом обернутися для Скорпіона приємними бонусами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець демонструватиме чудове вміння працювати з інформацією! При необхідності він здатний віртуозно маніпулювати цифрами та фактами, а також аналізувати та робити правильні висновки. Завдяки цьому, Стрілець зуміє справити враження на оточуючих навіть у питаннях, які не належать до його компетенції – лише за рахунок свого вміння помічати деталі та проникати у саму суть.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу протипоказано братися за будь-які важливі проекти – є велика можливість їх провалити. Це стосується операцій, переговорів, великих грошових витрат, а також нових починань. Нічого не вдієш, краще вже перенести запуск проекту на день, ніж потім розхльобувати наслідки. Якщо ж Козеріг знехтує цією порадою, йому слід заздалегідь приготуватися до того, що складнощів виявиться набагато більше, ніж він очікував.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У всьому, за що б Водолій не брався, він буде схильний до останнього стояти на своєму. Можливо, в якихось випадках його впертість буде виправданим, проте далеко не завжди. Зірки попереджають Водолія, що день схиляє його до стовідсоткової впевненості, але це зовсім не означає, що він, як і будь-яка інша людина, не може помилятися. Тому, щоб не виставити себе в безглуздому світлі, Водолію не слід бути надто самовпевненим.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам зайнятися налагодженням стосунків з оточуючими, у тому числі з близькими людьми. Якщо між ними та кимось ще стоїть стіна нерозуміння чи є інші невирішені питання, найкраще підняти цю делікатну тему сьогодні. Поговоривши відверто, до душі, Риби не тільки позбудуться вантажу, але й можуть, що їх зрозуміють. Навіть якщо проблему не вдасться вирішити миттєво, це все одно піде на користь їхнім стосункам.