26.07.2023 07:30

26 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.

Цю знакову систему створив окуліст Людвіг Маркович Заменгоф. Він народився у Білостоку – зараз це місто розташоване на території Польщі.



Сусідами Заменгофа були поляки, євреї, німці, литовці. Спілкування з людьми різних національностей підштовхнуло юнака до створення мови, яка могла б зрозуміти будь-яка людина на планеті.



Першу працю Людвіг Заменгоф опублікував під псевдонімом Есперанто. Це ім'я, яке перекладається як «Надія», незабаром стало назвою самої мови.

Також цього дня

1856 – народився Джордж Бернард Шоу, ірландський письменник, лауреат Нобелівської премії 1925 року «за творчість, відзначену ідеалізмом і гуманізмом, за іскрометну сатиру, яка часто поєднується з винятковою поетичною красою» («Візок з яблуками», «Андрій Пігмаліон», «Кандида»).



1864 – «26 липня 1864 року при сильному північно-східному вітрі мчала на усіх парах вздовж Північної протоки чудова яхта…» – початок дії роману Ж. Верна «Діти капітана Гранта».



1875 – народився Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, психолог, філософ, фундатор «аналітичної психології». Дослідження Юнга (поряд із З. Фрейдом) призвели до того, що розповідати свої сни стало небезпечним для репутації заняттям.



1908 – США створено Федеральне бюро розслідувань.



1928 – народився Стенлі Кубрик, американський кінорежисер, творець ряду воістину епічних полотен («З широко заплющеними очима», «Ціснометалева оболонка», «Сяйво», «Заводний апельсин», «Космічна одіссея 2001»).



1943 – народився Мік Джаггер, лідер гурту «Rolling Stones».



1959 – народився Кевін Спейсі, американський кіноактор («Краса по-американськи»), володар 2-х Оскарів.



1964 – народилася Сандра Баллок, оскароновна американська актриса та конгеніальна агентка ФБР.



1967 – народився Джейсон Стетхем, британський актор відомий за фільмами режисера Гая Річі «Карти, гроші, два стволи», «Великий куш» та «Револьвер», а також дилогії «Адреналін» та серіям фільмів «Перевізник», «Нестримні» та «Нестримні» Форсаж».



1973 – народилася Кейт Бекінсейл, американська актриса та чарівна вампірша з «Іншого світу».



1978 – датський дослідник У. Петерсон виявляє саму північну точку суші – острів Одак (706 км від Північного полюса).



1989 – 24-річному американському студенту Роберту Моррісу звинуватили у створенні та запуску комп'ютерного вірусу. Морріс став першим творцем вірусу, який зазнав кримінального переслідування.



1995 – Представники 15 країн Європейського Союзу підписують Конвенцію про створення Європолу – організації, яка покликана координувати діяльність поліції держав ЄС щодо боротьби зі злочинністю. Набуде чинності 1 жовтня 1998 року.



Іменини відзначають: Антон, Гаврило, Степан, Юліан.