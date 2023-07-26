26.07.2023 08:00 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували пожежі на Харківщині, що виникли через ворожі обстріли

Протягом доби з 25 липня по 26 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили 2 виїзди на ліквідацію пожеж пов’язаних з ворожими обстрілами. У Куп’янському районі, поблизу с. Подоли горіла хвойна підстилка та у м. Первомайський Лозівського району горіла покрівля складської будівлі. Усі пожежі підрозділами ДСНС були оперативно ліквідовані.

Також 25 липня рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження приватного сектору с. Кругляківка, який вкотре був обстріляний ворожими військами цього дня та напередодні. Виявлені пошкодження житлового будинку.

Цього ж дня на обстеження приватного сектору смт. Козача Лопань виїжджали рятувальники місцевого підрозділу ДСНС. Були виявлені пошкодження двох приватних домоволодінь.

25 липня від працівників Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі поблизу с. Губарівка Богодухівського району виявлено тіло чоловіка 2001 р.н., який загинув у результаті підриву гранати. Обставини події з’ясовуються.

Загалом за цей період було здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені обстрілами ворога;

2 – на перевірку після обстрілів;

11 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

3 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ на Харківщині викрила трьох колаборантів.