25.07.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Налагодили разом з окупантами "паливний бізнес": СБУ на Харківщині викрила трьох колаборантів

Співробітники Служби безпеки України викрили ще трьох поплічників ворога у звільнених районах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисниками виявилися мешканці смт Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини у віці від 32 до 37 років.

Від початку захоплення району колаборанти встановили тісні зв'язки з російськими загарбниками і добровільно почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією та військовими рф.

Навесні 2022 року ділки домовилися з окупантами, що будуть віддавати їм частину прибутків від своєї торгівлі, якщо вони дозволять їм торгувати паливно-мастильними матеріалами.Ділки зрозуміли, що на окупованій території паливо буде одним з найбільш затребуваних товарів.

Вони придбали три вантажівки для перевезення бензину, солярки і скрапленого газу, організували канал поставок палива з окупованої рашистами Луганщини, після чого почали роздрібну торгівлю на території свого населеного пункту.

Реалізацію палива мешканцям окупованих територій, а також розрахунок з постачальниками колаборанти здійснювали виключно в російських рублях.

За даними слідства, за рахунок торгівлі на окупованій території колаборанти наповнювали не лише власні кишені, а й ворожий бюджет. До того ж, зловмисники організували для російських військовослужбовців безоплатне харчування у власному ресторані.

Також встановлено, що один з ділків отримав від окупантів фейкову керівну посаду у так званому "Великобурлуцькому територіальному управлінні військово-цивільної адміністрації Куп'янського району". На цій посаді він допомагав рашистам викрадати у місцевих фермерів та вивозити до росії українську пшеницю.

Напередодні деокупації колаборанти втекли разом з російськими загарбниками і наразі переховуються на непідконтрольних територіях.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів усім трьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч.2 ст.28 та ч.4 ст.111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Один з фігурантів, який допомагав ворогу викрадати українське зерно, ще у січні ц.р. отримав від слідчих СБУ підозру у пособництві державі-агресору.

Тривають комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності за злочини проти України.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області.