25.07.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

Саперами за добу виявлено та знешкоджено 87 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 24 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,5 га території, з них 2700 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 9,4 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 87 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 158 саперів та 65 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3331 га території, 277 км автомобільних доріг, 2270 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, 3162 приватних домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 73 тис. 997 ВНП.