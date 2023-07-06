06.07.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

У Харківській області трактор підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі

Під час сільськогосподарських робіт на деокупованій території на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

6 липня о 14:50 під час виконання польових робіт тракторист натрапив на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Подія трапилась біля села Курулька Барвінківської громади. Водій трактору отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу.

«Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- звернулися до громадян рятувальники.