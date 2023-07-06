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06.07.2023  16:39   Дмитро Колонєй

З полону звільнені десятки українських військових та двоє дітей

Додому повернулися 47 українців, у тому числі, захисники Харкова.

Звільнені з російського полону діти та десятки українських військових та цивільних
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у результаті роботи Координаційного штабу сьогодні звільнено 43 військовослужбовці та двоє цивільних:
  • представників ЗСУ – 28 (серед них тероборони – 10),
  • Нацгвардії – 10,
  • прикордонників – 4,
  • військових моряків – 1.
 
У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати – бойовий медик – була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року.  
 
Звільнені з російського полону діти та десятки українських військових та цивільних
 
Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках. 
 
 
Також Коордштабу вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу «Азовсталь» та активіст з Хресона.
 
Звільнені з російського полону діти та десятки українських військових та цивільних
 
Деякі з українських Обронців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв’язку з рідними. 
 
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  полон, діти, харків, звільнення
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