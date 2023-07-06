06.07.2023 16:39 Дмитро Колонєй
З полону звільнені десятки українських військових та двоє дітей
Додому повернулися 47 українців, у тому числі, захисники Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, у результаті роботи Координаційного штабу сьогодні звільнено 43 військовослужбовці та двоє цивільних:
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представників ЗСУ – 28 (серед них тероборони – 10),
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Нацгвардії – 10,
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прикордонників – 4,
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військових моряків – 1.
У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати – бойовий медик – була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року.
Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках.
Також Коордштабу вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу «Азовсталь» та активіст з Хресона.
Деякі з українських Обронців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв’язку з рідними.
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