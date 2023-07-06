06.07.2023 16:39 Дмитро Колонєй

З полону звільнені десятки українських військових та двоє дітей

Додому повернулися 47 українців, у тому числі, захисники Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, у результаті роботи Координаційного штабу сьогодні звільнено 43 військовослужбовці та двоє цивільних:

представників ЗСУ – 28 (серед них тероборони – 10),

Нацгвардії – 10,

прикордонників – 4,

військових моряків – 1.

У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати – бойовий медик – була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року.

Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну в Маріуполі, на донецькому, запорізькому, харківському та херсонському напрямках.

Також Коордштабу вдалося повернути додому двох Оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу «Азовсталь» та активіст з Хресона.

Деякі з українських Обронців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні. Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції, а відразу після обміну всі повернуті з ворожої неволі отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв’язку з рідними.