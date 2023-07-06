06.07.2023 17:00 Дмитро Колонєй
Афера з цуценятами: у Харкові чоловік ошукав людей за допомогою шахрайської схеми
Правоохоронці оголосили мешканцю Харкова підозру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, мешканець Слобідського району ошукував людей за допомогою шахрайскої схеми. Він в інтернеті розмістив оголошення щодо продажу породистих цуценят. Упродовж листопада 2022 по січень 2023 року на його оголошення відгукнулося четверо людей, які мали бажання придбати песиків.
З покупців чоловік брав передоплату 50%. Після отримання грошей на банківську карту, зловмисник зникав. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний харків'янин. У нього вилучені:
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мобільні телефони,
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сім-карти різних операторів
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банківські карти.
Відкрито кримінальну спарву про шахрайство. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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