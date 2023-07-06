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06.07.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Афера з цуценятами: у Харкові чоловік ошукав людей за допомогою шахрайської схеми

Правоохоронці оголосили мешканцю Харкова підозру.

Ошукав людей на шахрайській схемі з цуценятами аферист з Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, мешканець Слобідського району  ошукував людей за допомогою шахрайскої схеми. Він в інтернеті розмістив оголошення щодо продажу породистих цуценят. Упродовж листопада 2022 по січень 2023 року на його оголошення відгукнулося четверо людей, які мали бажання придбати песиків.
 
З покупців чоловік брав передоплату 50%. Після отримання грошей на банківську карту, зловмисник зникав. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний харків'янин. У нього вилучені:
  • мобільні телефони,
  • сім-карти різних операторів
  • банківські карти.
Ошукав людей на шахрайській схемі з цуценятами аферист з Харкова
 
Відкрито кримінальну спарву про шахрайство. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Ошукав людей на шахрайській схемі з цуценятами аферист з Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що шахрай на Харківщині втік з телефоном чоловіка
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків, цуценята
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